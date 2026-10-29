Ausblick: Anhui Yingliu Electromechanical gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Anhui Yingliu Electromechanical wird am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,201 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Anhui Yingliu Electromechanical in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 941,3 Millionen CNY im Vergleich zu 737,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,780 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,510 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 3,87 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 2,91 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net