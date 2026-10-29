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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Anhui Yingliu Electromechanical gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Anhui Yingliu Electromechanical wird am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,201 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 CNY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Anhui Yingliu Electromechanical in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 941,3 Millionen CNY im Vergleich zu 737,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,780 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,510 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 3,87 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 2,91 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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