Ausblick: Anhui Jianghuai Automobile stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Anhui Jianghuai Automobile wird am 20.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Anhui Jianghuai Automobile für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Anhui Jianghuai Automobile 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 22,55 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 135,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Anhui Jianghuai Automobile 9,58 Milliarden CNY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,692 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum -0,780 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 71,62 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 46,15 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch