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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Anglogold Ashanti stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Anglogold Ashanti wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,76 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Anglogold Ashanti noch 1,32 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 19,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,42 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,89 Milliarden USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,67 USD, gegenüber 5,19 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 12,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,89 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Anglogold Ashanti Limited Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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