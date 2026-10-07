AngioDynamics Aktie 1811703 / US03475V1017
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07.10.2026 07:01:06
Ausblick: AngioDynamics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AngioDynamics wird am 08.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,112 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AngioDynamics noch ein Verlust pro Aktie von -0,260 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 80,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,266 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,880 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 337,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 320,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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