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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Angel Yeast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Angel Yeast lädt am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass Angel Yeast für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,440 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Angel Yeast in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,42 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,49 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,89 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,08 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,78 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 19,12 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 16,68 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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