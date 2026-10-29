Ausblick: Angel Yeast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Angel Yeast lädt am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass Angel Yeast für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,440 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Angel Yeast in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,42 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,49 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,89 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,08 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,78 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 19,12 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 16,68 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net