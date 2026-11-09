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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Angel Studios A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Angel Studios A präsentiert in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,072 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,250 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Angel Studios A nach den Prognosen von 6 Analysten 140,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 83,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,372 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,100 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 513,2 Millionen USD, gegenüber 321,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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