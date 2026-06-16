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Andrew Peller Aktie 2763123 / CA03444Q1000

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16.06.2026 07:01:06

Ausblick: Andrew Peller präsentiert Quartalsergebnisse

Andrew Peller
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Andrew Peller wird am 17.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,030 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Andrew Peller noch -0,020 CAD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Andrew Peller in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 79,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 75,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,475 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,260 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 392,0 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 389,6 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.ch

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