Andrew Peller Aktie 2763124 / CA03444Q2099
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16.06.2026 07:01:06
Ausblick: Andrew Peller gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Andrew Peller präsentiert in der am 17.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,030 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Andrew Peller mit einem Umsatz von insgesamt 79,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 4,61 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,475 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,230 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 392,0 Millionen CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 389,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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