Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’718 0.1%  SPI 19’373 0.2%  Dow 51’671 0.9%  DAX 24’894 1.1%  Euro 0.9212 0.0%  EStoxx50 6’229 0.7%  Gold 4’328 0.4%  Bitcoin 52’343 -0.6%  Dollar 0.7954 0.1%  Öl 82.8 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343Kühne + Nagel International2523886
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Neue Anlagemöglichkeiten auf SpaceX
Ex-Microsoft-CEO: So wurde Steve Ballmer zu einem der reichsten Menschen der Welt
KNDS-Aktie: Portfolio mit neuem Capint-Kampfpanzer erweitert
TAG Immobilien-Aktie: Aktienbestand infolge der Aktiendividende erweitert
Siltronic-Aktie: Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts geplant
Suche...

Andrew Peller Aktie 2763124 / CA03444Q2099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.06.2026 07:01:06

Ausblick: Andrew Peller gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Andrew Peller
11.84 CAD 72.85%
Kaufen Verkaufen

Andrew Peller präsentiert in der am 17.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,030 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Andrew Peller mit einem Umsatz von insgesamt 79,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 4,61 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,475 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,230 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 392,0 Millionen CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 389,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

Weiterlesen!