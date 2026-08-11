Andersen Grou a Aktie 149079099 / US0338531025
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Andersen Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Andersen Group A wird am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,087 USD gegenüber -7,590 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 199,3 Millionen USD gegenüber 176,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,220 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 981,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 838,7 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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