Ausblick: Andean Precious Metals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Andean Precious Metals wird am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Andean Precious Metals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,170 CAD je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 67,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 102,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,862 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,10 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 605,9 Millionen USD, gegenüber 502,8 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch