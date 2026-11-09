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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Andean Precious Metals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Andean Precious Metals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,265 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 CAD je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 194,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 124,5 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,750 USD im Vergleich zu 1,10 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 559,7 Millionen USD, gegenüber 502,8 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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