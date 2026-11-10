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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Anaergia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Anaergia stellt am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,018 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Anaergia ein EPS von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 37,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 51,4 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 70,7 Millionen CAD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,033 CAD, gegenüber 0,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 269,6 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 180,2 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu Anaergia Inc Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Anaergia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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