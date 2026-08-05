Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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05.08.2026 14:03:36
Ausblick Amrize Q2: Wie gut erholt sich Sparte Building Envelope?
Zug (awp) - Bei Amrize richtet sich der Blick nach der Abspaltung von Holcim auf die operative Entwicklungder einzelnen Geschäftsbereiche. Diese dürfte im zweiten Quartal unterschiedlich verlaufen sein.
Amrize präsentiert am Donnerstag, 6. August, nachbörslich die Zahlen zum zweiten Quartal 2026. Zum AWP-Konsens haben insgesamt acht Analysten beigetragen.
Q2 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens Q2 2025 Umsatz 3'376 3'220 - Building Materials 2'419 2'250 - Building Envelope 956 970 Adj. EBITDA 1'004 947 - Building Materials 824 758 - Building Envelope 226 261 Adj. EBITDA-Marge 30,0 29,4
Wie gut erholt sich die Sparte Building Envelope?
Amrize ist im ersten Quartal insgesamt gewachsen, weil die grössere Sparte Building Materials klar zugelegt hat. Die kleinere Sparte Building Envelope, welche auf Dachmaterialien spezialisiert ist, schrumpfte hingegen deutlich. Dies vor allem wegen des verhaltenen Wohnungsneubaus in den USA. In Marktkreisen geht man davon aus, dass sich Building Envelope im zweiten Quartal besser geschlagen hat als im ersten, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal aber immer noch tiefer ausfallen wird.
Positiv dürften sich die im April umgesetzten Preiserhöhungen auswirken, welche die Teuerung aufgrund der Treibstoffzuschläge aufgefangen haben sollten.
Was sind die Erwartungen von Amrize im Gesamtjahr?
Das Management hat zuletzt im April die Prognosen vom Februar bestätigt. Demnach soll der Umsatz um 4 bis 6 Prozent ansteigen auf 12,29 bis 12,52 Milliarden US-Dollar. Der um Sonderkosten bereinigte operative Gewinn EBITDA soll gar um 8 bis 11 Prozent auf 3,25 bis 3,34 Milliarden zulegen.
Die Jahresprognose wird bestätigt: Demnach erwartet das Management für das Gesamtjahr 2026 weiterhin einen Umsatz von 12,29 bis 12,52 Milliarden Dollar und ein adjustiertes EBITDA von 3,25 bis 3,34 Milliarden Dollar.
Wo steht die Aktie?
Die Amrize-Aktien kommen seit der Abspaltung von Holcim Ende Juni 2025 nicht vom Fleck. Die vergangenen drei Handelswochen waren ein Auf und Ab, per Saldo bewegte sich der Titel jdeoch seitwärts. Mit aktuell gut 40 Franken liegt er deutlich unter dem Allzeithoch vom Februar bei 51,34 und nur unwesentlich über dem Stand nach dem ersten Handelstag vor gut einem Jahr bei 39,31 Franken. Mit einem Minus von rund 6 Prozent im bisherigen Jahresverlauf gehören die Papiere von Amrize zu den schwächsten Blue Chips. Der SMI hat im selben Zeitraum um etwa 8 Prozent zugelegt.
Website: www.amrize.com
ab/cf/an
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Amrize am 05.08.2026
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