Ausblick Amrize: Können die steigenden Kosten aufgefangen werden?

Zug (awp) - Amrize dürfte im dritten Quartal ein solides Wachstum erzielt haben. Die Frage dabei ist, ob auch die Profitabilität wieder verbessert werden konnte.

Amrize präsentiert am Mittwoch, 28. Oktober, das Ergebnis zum dritten Quartal 2026. Zum AWP-Konsens haben insgesamt sieben Analysten beigetragen.

Q3 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens Q3 2025 Umsatz 3'810 3'675 - Building Materials 2'859 2'774 - Building Envelope 930 901 Adj. EBITDA 1'100 1'067 - Building Materials 951 902 - Building Envelope 192 217 Adj. EBITDA-Marge (in %) 29,0 29,0

Kriegt Amrize die Kosten in den Griff?

Nachdem der auf den nordamerikanischen Markt fokussierte Baustoffkonzern mit den Zahlen zum zweiten Quartal Anfang August die Prognose für den operativen Gewinn gesenkt hatte, richtet sich das Augenmerk der Analysten vor allem auf die Kostenentwicklung. Amrize verwies dabei auf die wegen der höheren Ölpreise steigende Inflation und insbesondere auf die höheren Frachtkosten. Wie gut gelingt es dem Unternehmen, die gestiegenen Kosten durch das laufende Sparprogramm "Aspire" und höhere Preise aufzufangen?

Nach der Senkung der Gewinnprognose und dem Abgang des Finanzchefs - Baris Oran verliess seinen Posten nach seiner Ernennung im April bereits im August wieder - müsse das Unternehmen Vertrauen zurückgewinnen, heisst es unter anderem in Marktkreisen.

Was erwartet Amrize vom Rest des Geschäftsjahres?

Amrize hatte sich im August trotz der gesenkten Gewinnprognose recht optimistisch hinsichtlich der zweiten Jahreshälfte geäussert. "Wir verfügen über einen starken Auftragsbestand, das stimmt mich sehr zuversichtlich", sagte CEO Jan Jenisch an einer Telefonkonferenz. So seien derzeit mehr als 300 Rechenzentrumsprojekte in Nordamerika in Planung. Amrize könnte dank seines Netzwerks mehr als 90 Prozent davon beliefern. Das Marktpotenzial sei hier also gross. Insgesamt sei die Projektpipeline im Bereich kommerzieller Gebäude breit abgestützt. Was die Zahlen anbelangt, hat Amrize für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 12,5 und 12,7 Milliarden US-Dollar sowie ein bereinigtes EBITDA von 3,1 bis 3,2 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

Was macht die Aktie?

Seit der Publikation der Halbjahreszahlen im August haben die Amrize-Aktien mehr als 20 Prozent auf zuletzt gut 32,60 Franken eingebüsst. Gegenüber dem ersten Kurs von 46 Franken als eigenständiges Unternehmen nach der Abspaltung von Holcim im Juni 2025 liegt das Minus gar bei beinahe 30 Prozent.

Website: www.amrize.com

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