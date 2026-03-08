Amplify Energy Aktie 49117699 / US03212B1035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.03.2026 07:01:06
Ausblick: Amplify Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Amplify Energy lädt am 09.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,120 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 71,1 Millionen USD – ein Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amplify Energy 69,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,390 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,310 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 283,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 294,7 Millionen USD.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Amplify Energy Corp Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Amplify Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: Amplify Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Amplify Energy Corp Registered Shs
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Nahost-Krise belasten: SMI und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag steil nach unten. An der Wall Street dominierten ebenfalls die Bären. Die Anleger in Fernost zeigten sich am Freitag erneut besser gestimmt.