Amphastar Pharmaceuticals Aktie 24511852 / US03209R1032
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Amphastar Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Amphastar Pharmaceuticals wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,620 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 174,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Amphastar Pharmaceuticals für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 179,9 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,58 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,03 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 745,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 719,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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