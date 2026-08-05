AMN Healthcare Services Aktie 1269241 / US0017441017
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: AMN Healthcare Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AMN Healthcare Services wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
9 Analysten schätzen, dass AMN Healthcare Services für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,189 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,52 Prozent auf 628,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 658,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,65 USD, gegenüber -2,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 3,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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