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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Amgen stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Amgen wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
28 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,79 USD gegenüber 5,93 USD im Vorjahresquartal.
Amgen soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,07 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 26 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 31 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 23,06 USD, gegenüber 14,23 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 29 Analysten durchschnittlich 39,00 Milliarden USD im Vergleich zu 36,74 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Amgen Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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