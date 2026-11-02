Ausblick: Ametek verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ametek präsentiert am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Ametek 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,12 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ametek 1,89 Milliarden USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,38 USD je Aktie, gegenüber 6,40 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 8,51 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 7,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net