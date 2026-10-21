Ameris BancorpShs Aktie 2373056 / US03076K1088
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ameris Bancor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ameris Bancor wird am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 22,12 Prozent auf 326,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 419,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,63 USD je Aktie, gegenüber 6,00 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,29 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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