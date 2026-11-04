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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Americold Realty Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Americold Realty Trust wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,024 USD. Das entspräche einem Gewinn von 40,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,040 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Americold Realty Trust nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 640,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 663,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,246 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,400 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2,55 Milliarden USD, gegenüber 2,60 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Americold Realty Trust Shs of Benef Interest
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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