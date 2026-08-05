Americold Realty Trust Shs of Benef Interest Aktie 11237675 / US03064D1081
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Americold Realty Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Americold Realty Trust äussert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Americold Realty Trust im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,001 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 613,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 650,8 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,034 USD, gegenüber -0,400 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 2,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,60 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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