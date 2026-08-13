Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs Aktie 147906099 / CA03062D8035
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Americas Gold and Silver stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Americas Gold and Silver wird am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,022 USD je Aktie gegenüber -0,070 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 49,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 37,2 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,460 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 257,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 164,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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