Ausblick: American verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

American präsentiert am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,358 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 4,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 170,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 162,8 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,36 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 691,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 648,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch