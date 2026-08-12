American Shared Hospital ServicesShs Aktie 907584 / US0295951059
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: American Shared Hospital Service informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
American Shared Hospital Service präsentiert in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass American Shared Hospital Service für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,020 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 7,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,1 Millionen USD in den Büchern standen.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 30,0 Millionen USD, gegenüber 28,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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