Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’065 0.5%  SPI 18’122 0.9%  Dow 47’707 -0.1%  DAX 23’969 2.4%  Euro 0.9041 0.0%  EStoxx50 5’837 2.7%  Gold 5’205 0.3%  Bitcoin 54’134 -0.5%  Dollar 0.7768 -0.3%  Öl 88.0 -3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vatikanbank legt eigene Aktienindizes auf: Neue Benchmarks nach katholischen Werten
Ausblick: Daimler Truck gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: Zalando zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gerresheimer-Aktie: Jahresbilanz verspätet sich
Ausblick: Ballard Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Plus500 Depot

American Outdoor Brands Aktie 56427806 / US02875D1090

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: American Outdoor Brands stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

American Outdoor Brands
8.86 USD 1.61%
Kaufen Verkaufen

American Outdoor Brands lädt am 12.03.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.01.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,085 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll American Outdoor Brands in dem im Januar abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 53,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 58,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,110 USD, gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 192,1 Millionen USD im Vergleich zu 222,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch