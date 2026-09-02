American Outdoor Brands Aktie 56427806 / US02875D1090
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02.09.2026 07:01:06
Ausblick: American Outdoor Brands stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
American Outdoor Brands stellt am 03.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,240 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll American Outdoor Brands in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,0 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 35,6 Millionen USD im Vergleich zu 29,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,575 USD im Vergleich zu -0,730 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 205,1 Millionen USD, gegenüber 190,5 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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