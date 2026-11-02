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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: American International Group (AIG) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
American International Group (AIG) öffnet am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,88 USD aus. Im letzten Jahr hatte American International Group (AIG) einen Gewinn von 0,930 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,42 Milliarden USD – ein Plus von 16,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American International Group (AIG) 6,35 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,10 USD aus. Im Vorjahr waren 5,43 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 28,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 26,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu American International Group (AIG) Inc.
Analysen zu American International Group (AIG) Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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