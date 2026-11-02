Ausblick: American International Group (AIG) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

American International Group (AIG) öffnet am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,88 USD aus. Im letzten Jahr hatte American International Group (AIG) einen Gewinn von 0,930 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,42 Milliarden USD – ein Plus von 16,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American International Group (AIG) 6,35 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,10 USD aus. Im Vorjahr waren 5,43 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 28,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 26,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net