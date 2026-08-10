American Integrity Insurance Group Incorporation Registered Shs Aktie 144346157 / US0269481091
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: American Integrity Insurance Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
American Integrity Insurance Group lädt am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,883 USD. Das entspräche einer Verringerung von 45,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,62 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 279,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 282,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 74,5 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,80 USD, gegenüber 5,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 966,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 276,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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