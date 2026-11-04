Ausblick: American Healthcare REIT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

American Healthcare REIT wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,154 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte American Healthcare REIT ein EPS von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 22,77 Prozent auf 703,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 573,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,595 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,81 Milliarden USD, gegenüber 2,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net