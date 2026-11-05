Ausblick: American Axle Manufacturing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

American Axle Manufacturing wird am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,157 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte American Axle Manufacturing 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 83,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,76 Milliarden USD gegenüber 1,51 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,900 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,170 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 10,70 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net