Zahlen im Fokus 26.01.2026 09:01:00

Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

American Airlines gewährt einen Blick in die Bücher - damit rechnen Analysten.

American Airlines
11.32 CHF -2.30%
Kaufen Verkaufen

American Airlines wird am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,370 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,95 Prozent verringert. Damals waren 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,69 Prozent auf 14,03 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,557 USD je Aktie, gegenüber 1,24 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 54,67 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 54,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

