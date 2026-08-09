America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert Aktie 117784415 / US02364V2060
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert wird am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,350 USD je Aktie gewesen.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 15,61 Prozent auf 20,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,510 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,520 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 83,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 85,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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