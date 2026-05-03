Ameresc a Aktie 11196401 / US02361E1082
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ameresco A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ameresco A lädt am 04.05.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,290 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Ameresco A nach den Prognosen von 10 Analysten 362,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 352,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie, gegenüber 0,830 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,10 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Ameresco Inc (A)
|
07:01
|Ausblick: Ameresco A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: Ameresco A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
01.03.26
|Ausblick: Ameresco A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: Ameresco A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ameresco Inc (A)
3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Blickpunkt: SMI und DAX gehen mit klaren Gewinnen ins lange Wochenende
Der heimische sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Donnerstag mit kräftigen Zuschlägen.