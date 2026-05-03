Ausblick: Ameresco A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ameresco A lädt am 04.05.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,290 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Ameresco A nach den Prognosen von 10 Analysten 362,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 352,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie, gegenüber 0,830 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,10 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch