|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.11.2026 07:01:06
Ausblick: Amer Sports stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Amer Sports veröffentlicht am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,349 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Amer Sports ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,14 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 21,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Amer Sports einen Umsatz von 1,76 Milliarden USD eingefahren.
24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,31 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,760 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,21 Milliarden USD, gegenüber 6,57 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amer Sports Incorporation Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Amer Sports stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
02.11.26
|Erste Schätzungen: Amer Sports gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
17.08.26
|Ausblick: Amer Sports stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|Erste Schätzungen: Amer Sports verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.05.26
|Ausblick: Amer Sports stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Amer Sports Incorporation Registered Shs
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.