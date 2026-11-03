Ausblick: AMC Entertainment legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AMC Entertainment wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,095 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AMC Entertainment noch ein Verlust pro Aktie von -0,580 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 27,38 Prozent auf 1,66 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,093 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,340 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 5,76 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net