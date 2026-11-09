Ausblick: Ambiq Micro stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ambiq Micro lädt am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ambiq Micro für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,158 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,720 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 101,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 36,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 18,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,538 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,570 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 135,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 72,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net