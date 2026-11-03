Ausblick: Ambea Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ambea Registered präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,41 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,83 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ambea Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,44 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 4,38 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,11 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,04 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,95 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 18,97 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 16,04 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net