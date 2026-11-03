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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ambea Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ambea Registered präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,41 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,83 SEK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ambea Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,44 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 4,38 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,11 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,04 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,95 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 18,97 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 16,04 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Ambea AB Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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