Ausblick: Amazon präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Demnächst wird Amazon die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

Amazon wird am 30.04.2020 das Zahlenwerk zum am 31.03.2020 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

29 Analysten schätzen, dass Amazon für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,48 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 28 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 71,62 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 19,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,70 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 49 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 27,09 USD je Aktie, gegenüber 23,01 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 43 Analysten durchschnittlich auf 330,71 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 280,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch