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Amasten Aktie 20564546 / SE0005034550

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07.07.2026 07:01:06

Ausblick: Amasten legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amasten
1.56 EUR -0.13%
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Amasten wird am 08.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,500 SEK je Aktie gegenüber -0,200 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 2,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236,0 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Amasten für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 242,0 Millionen SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,70 SEK, während im vorherigen Jahr noch 0,540 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 962,0 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 934,0 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.ch

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