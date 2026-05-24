Amara Raja Batteries Aktie 19422198 / INE885A01032
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.05.2026 07:01:06
Ausblick: Amara Raja Batteries gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Amara Raja Batteries wird am 25.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 10,33 INR. Dies würde einem Zuwachs von 16,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Amara Raja Batteries 8,83 INR je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 32,71 Milliarden INR – ein Plus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amara Raja Batteries 30,60 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,58 INR, gegenüber 51,62 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 133,96 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 127,94 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?
Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amara Raja Batteries Ltd
|
07:01
|Ausblick: Amara Raja Batteries gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
10.05.26
|Erste Schätzungen: Amara Raja Batteries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Amara Raja Batteries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Amara Raja Batteries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Amara Raja Batteries Ltd
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnungen auf Kriegsende: SMI geht fester ins lange Wochenende -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schliessen mit Plus - Dow erreicht neuen Rekord -- Asiens Börsen schliessen höher
Der heimische Aktienmarkt beendete den Freitagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Auch bei den US-Indizes ging es vor dem Wochenende nach oben. Die Börsen in Asien verbuchten am Freitag Gewinne.