Amalgamated Financial Aktie 110280539 / US0226711010
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Amalgamated Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Amalgamated Financial lädt am 22.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,08 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Amalgamated Financial in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 99,3 Millionen USD im Vergleich zu 118,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,04 USD, gegenüber 3,41 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 386,8 Millionen USD im Vergleich zu 454,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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