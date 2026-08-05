Amada Aktie 784624 / US0226312041
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Amada präsentiert Quartalsergebnisse
Amada öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,443 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie vermeldet.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 534,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 596,0 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,11 USD im Vergleich zu 2,57 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 3,00 Milliarden USD, gegenüber 2,90 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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