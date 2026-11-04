Ausblick: Alvopetro Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Alvopetro Energy wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,240 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alvopetro Energy 0,170 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 20,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 18,5 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,907 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,870 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 73,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 75,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net