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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Altus Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Altus Group wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,664 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Altus Group ein EPS von 0,020 CAD je Aktie vermeldet.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 115,4 Millionen CAD gegenüber 133,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 13,42 Prozent.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,48 CAD im Vergleich zu 8,46 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 458,4 Millionen CAD, gegenüber 502,9 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Altus Group Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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