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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Altius Minerals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Altius Minerals wird am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,239 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Altius Minerals ein EPS von 5,72 CAD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Altius Minerals nach den Prognosen von 5 Analysten 31,5 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 147,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,7 Millionen CAD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,734 CAD im Vergleich zu 6,45 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 110,4 Millionen CAD, gegenüber 40,5 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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