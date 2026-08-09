Altius Minerals Corporation Shs Aktie 784000 / CA0209361009
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Altius Minerals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Altius Minerals lädt am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten schätzen, dass Altius Minerals für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,197 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Altius Minerals nach den Prognosen von 5 Analysten 27,1 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 220,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,5 Millionen CAD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,776 CAD, während im vorherigen Jahr noch 6,45 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 110,7 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 40,5 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.ch
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