Altice US a Aktie 36439988 / US02156K1034
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Altice USA A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Altice USA A lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Altice USA A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,151 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,03 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -6,576 USD im Vergleich zu -4,000 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 8,14 Milliarden USD, gegenüber 8,59 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Altice USA Inc Registered Shs -A-
|
05.08.26
|Ausblick: Altice USA A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Altice USA A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Altice USA A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Altice USA Inc Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen werden mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.