Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’344 0.5%  SPI 20’156 0.4%  Dow 52’146 -0.8%  DAX 24’831 -0.3%  Euro 0.9237 -0.2%  EStoxx50 6’231 -0.8%  Gold 4’011 1.0%  Bitcoin 51’741 0.3%  Dollar 0.8077 -0.1%  Öl 88.4 4.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance
Die Performance der Kryptowährungen in KW 29: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Wie Berkshire 2000: Ackmans Tech-Wette auf Aktien von Amazon, Meta & Co.
Das Short-Protokoll vom Juni 2026: Wo die Leerverkäufer zugeschlagen haben
Dieser Sektor könnte im Juli zur Bullen-Geheimwaffe werden
Suche...

Alsea SAB de CV Aktie 826700 / MXP001391012

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.07.2026 07:01:06

Ausblick: Alsea SAB de CV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alsea SAB de CV
2.02 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Alsea SAB de CV äussert sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,807 MXN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alsea SAB de CV 1,41 MXN je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 21,47 Milliarden MXN gegenüber 21,47 Milliarden MXN im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,01 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,48 MXN je Aktie, gegenüber 2,79 MXN je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 87,99 Milliarden MXN. Im Vorjahr waren 85,36 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!