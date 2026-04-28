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Quartalszahlen 28.04.2026 21:32:00

Ausblick: Alphabet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausblick: Alphabet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die kommende Alphabet-Bilanz.

Alphabet C
230.00 CHF -15.77%
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Alphabet (ex Google) veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

46 Analysten schätzen, dass Alphabet C (ex Google) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,63 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,81 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alphabet (ex Google) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 46 Analysten durchschnittlich bei 106,96 Milliarden USD im Vergleich zu 89,97 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 57 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,57 USD, gegenüber 10,81 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 59 Analysten durchschnittlich auf 472,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 402,96 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

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